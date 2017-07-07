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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 14:47 | 03.08.2017
Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры

Олимпийский чемпион 1996 года украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) объявил о завершении боксёрской карьеры, начавшейся в ноябре 1996 года и продолжавшейся более 20 лет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе спортсмена.

Таким образом, Владимир Кличко принял решение отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл техническим нокаутом в апреле этого года.

«Я сознательно взял несколько недель для принятия решения, чтобы после боя на “Уэмбли” прошло достаточно времени. Как любитель и как профессиональный боксёр я добился всего, о чём мечтал, и сейчас хочу начать вторую - послеспортивную карьеру. Я и представить себе не мог, что у меня будет настолько продолжительная и невероятно успешная боксёрская карьера, и очень благодарен за это. Спасибо всем, кто всегда меня поддерживал. Особенно, моей семье, моей команде и моим болельщикам», - сообщил Кличко
 
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Теги: Украина, спорт

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