| Спорт | 14:47 | 03.08.2017 Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры Олимпийский чемпион 1996 года украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) объявил о завершении боксёрской карьеры, начавшейся в ноябре 1996 года и продолжавшейся более 20 лет. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе спортсмена. Таким образом, Владимир Кличко принял решение отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл техническим нокаутом в апреле этого года. «Я сознательно взял несколько недель для принятия решения, чтобы после боя на “Уэмбли” прошло достаточно времени. Как любитель и как профессиональный боксёр я добился всего, о чём мечтал, и сейчас хочу начать вторую - послеспортивную карьеру. Я и представить себе не мог, что у меня будет настолько продолжительная и невероятно успешная боксёрская карьера, и очень благодарен за это. Спасибо всем, кто всегда меня поддерживал. Особенно, моей семье, моей команде и моим болельщикам», - сообщил Кличко

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ спорт Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7