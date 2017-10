| Спорт | 09:02 | 09.10.2017 Днепропетровские спортсмены завоевали 12 призовых мест на Чемпионате Украины по дзюдо В Сумах 5-7 октября проходил главный старт сезона в дзюдо - личный и командный Чемпионат Украины. В этом году сборная команда Днепропетровской области выиграла за два дня личного турнира 9 наград (2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе федерации по дзюдо Днепропетровской области. Золото у Геворга Хачатряна (-66 кг) и Людмилы Плиевой (-52 кг). Серебро у Елены Нищеты (-48 кг) и Марии Меркуловой (-78 кг). Бронза-Александра Палагичева (-57 кг), Алла Радченко (-57 кг), Полина Михайская (-63 кг), Нико Саджая (-73 кг), Грачик Авагян (-81 кг). В пятерке завершили соревнования Даниэль Шевченко, Анатолий Мартыщенко, Виктория Попович, Артем Плиев, Александр Кошляк, Руслана Булавина и Елизавета Горб. В медальном зачете личного Чемпионата Украины сборная Днепропетровской области финишировала на третьем месте после Киева и соседней Запорожской области. К девяти индивидуальным наградам мастера татами днепропетровщины добавили еще три командных медали: золотую и две серебряных. Чемпионат Украины в формате «стенка на стенку» состоялся 7 октября. Там наш регион был представлен сразу четырьмя командами: тремя мужскими и одной женской. В женских соревнованиях наши девушки стали серебряными призерками, выиграв у Волынской области 3:2, у Донецкой 4:1 и уступив по качеству борьбы киевлянкам. Медали получили: Елена Нищета, Людмила Плиева, Алла Радченко, Виктория Попович, Александра Палагичева, Екатерина Скорая, Мария Меркулова и Руслана Булавина. В мужском турнире в финале сошлись наши первая и вторая команды. Золото у Днепр-1 в составе: Гиорги Чохонелидзе, Анатолий Мартыщенко, Нико Саджая, Владимир Рогальский, Виталий Попович, Дмитрий Радченко, Евгений Катаев, Даниил Довбыш, Фёдор Панько. Отметим, что на пути к финалу наши дзюдоисты выиграли у Донецкой области 5:0, и очень мощной по составу команды Киева 3:2. Серебро у Днепр-2 в составе: Даниил Хлопецкий, Иван Компаниченко, Артем Плиев, Сергей Востренков, Александр Кошляк, Грачик Авагян, Никита Матлашевский, Сергей Попов, Нодар Мачутадзе, Александр Муляр. На пути к финалу эта команда оказалась сильнее Харьковской области 3:2. И третья мужская команда Днепропетровской области финишировала на пятом месте командного Чемпионата Украины.

