| Спорт | 08:38 | 10.10.2017 Сборная Украины проиграла Хорватии и не вышла на ЧМ-2018 Сборная Украины вчера, 9 октября, уступила сборной Хорватии со счетом 0:2 и не вышла из группы отбора к Чемпионату мира 2018 года, который состоится в России, передает «РБК-Украина». «Дубль» в ворота Андрея Пятова оформил Андрей Крамарич. Сборная Хорватии начала матч активно и первый момент был создан уже на стартовой минуте матча: по воротам пробил Манджукич. Первые минуты поединка «сине-желтые» безрезультатно пытались перейти центр поля и приблизиться к воротам хорватов. После 10-й минуты матча Евгений Коноплянка показал несколько неплохих проходов по левому флангу, однако они не принесли результата для сборной. Позже Украина создала несколько острых моментов у ворот гостей. Середина и конец первого тайма были примечательны ударами Коноплянки и Степаненко. На перерыв команды ушли с нулевым счетом. Начало второго тайма снова были за сборной Хорватии и их усилия увенчались успехом на 62 минуте матча. Крамарич пробил по нашим воротам после навесной подачи Модрича. После пропущенного гола тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел две замены. Изменения в составе «сине-желтых» никак не повлияли на ход матча. На 70-й минуте матча Крамарич снова прицельно ударил по воротам Пятова – 0:2.

