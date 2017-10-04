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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 17:11 | 10.10.2017
Более 100 бойцов АТО и волонтеров зарегистрировались на участие во всеукраинской спартакиаде

На этой неделе Днепр будет принимать вторую открытую спартакиаду среди АТОшников и волонтеров. На участие уже зарегистрировались более 100 человек, сообщила координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Уже второй раз ДнепрОГА организует открытую спартакиаду среди бойцов АТО и волонтеров. Такие соревнования - не только возможность помериться спортивными силами, а и повод встретиться с друзьями, пообщаться, хорошо провести время вместе. Все желающие еще успевают присоединиться. Поэтому не упустите свой шанс», - отметила Наталья Шулика.

На спартакиаде участники будут соревноваться в стрельбе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, бадминтоне.

Спартакиада состоится 15 октября в СК «Метеор». Зарегистрироваться на участие можно здесь.
 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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