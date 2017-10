| Спорт | 13:09 | 13.10.2017 В историческом музее презентовали выставку воинов-художников о буднях передовой (ФОТОРЕПОРТАЖ) В историческом музее Днепра открыли выставочный проект «Жизнь на нуле». В экспозиции – 70 работ, которые иллюстрируют жизнь бойцов батальона «Донбасс-Украина» на передовой.



Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Такая идея возникла, когда мы поняли, что общество разделено на тех, у кого есть война за плечами, и на тех, у кого ее нет. Но на самом деле мы - едины. Поэтому решили создать платформу, где каждый из ребят может выразить себя творчески, чтобы показать – война не всех ломает, и бойцы – одни из нас», - рассказала руководитель проекта Ирина Ермакова. Идея названия «Жизнь на нуле» возникла во время первой выставки Юрия Величко, который имеет позывной «Фотограф». «Ноль» по военной терминологии – передовой рубеж. Находясь там, Юрий не перестал фотографировать. Он запечатлевал на фотографиях жизни собратьев на линии огня такими, как есть, без лишних украшений. Впоследствии к Юрию присоединились другие «боевые творцы». Павел Кулик, который создает картины под псевдонимом «Барклай». Игорь Михайлишин – тот самый парень, который на Майдане играл Шопена, Баха и Бетховена. Евгений Положий – автор книги «Иловайск», которая Львовском книжном форуме признана лучшим произведением о войне.

«Этот проект очень важен для общества. Он дает возможность бойцам перенести пережитое, трансформировать это в искусство и вылечить душу. Мы поддержали проект и помогли найти для него днепровского воина-художника», - рассказала координатор Центра помощи АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. У днепрянина Богдана Кириченко за плечами горячие точки, в том числе и Иловайский котел. В 2015 году разведгруппа, в составе которой находился парень, подорвалась на мине. Боец получил многочисленные ранения и контузию. Во время лечения он узнал, что у жены отказали почки. Все это заставило бойца оставить службу. Хотела узнать, как живут бойцы АТО, что они чувствуют, лежа в окопах под обстрелами, и как они потом с этим живут. Я очень рада, что после всего горя ребята находят в себе силы творить и вдохновлять других», - поделилась посетительница выставки Анна Лукьяненко. Организаторы: Министерство информационной политики Украины, АТОшник Юрий Величко, координатор Выставочного проекта «Жизнь на нуле» Инна Ермакова. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

