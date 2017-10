| Спорт | 13:38 | 13.10.2017 Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины Заслуженный тренер Украины, старший тренер Днепропетровской области среди взрослых Анатолий Дрога рассказал, что сборная Днепропетровской области по Дзюдо завоевала 9 медалей на Чемпионате Украины. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Чемпионат Украины по дзюдо проходил в Суммах, с 4 по 7 октября. В турнире принимали участие около 300 спортсменов, днепропетровскую область представляло 51 человек. По итогам Чемпионата Украины днепропетровские спортсмены завоевали 9 медалей», - рассказал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ спорт, Днепропетровщина, Днепр Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

