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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 13:38 | 13.10.2017
Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины

Заслуженный тренер Украины, старший тренер Днепропетровской области среди взрослых Анатолий Дрога рассказал, что сборная Днепропетровской области по Дзюдо завоевала 9 медалей на Чемпионате Украины.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Чемпионат Украины по дзюдо проходил в Суммах, с 4 по 7 октября. В турнире принимали участие около 300 спортсменов, днепропетровскую область представляло 51 человек.

По итогам Чемпионата Украины днепропетровские спортсмены завоевали 9 медалей», - рассказал он.

 
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Теги: Украина, спорт, Днепропетровщина, Днепр

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