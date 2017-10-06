Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины

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Заслуженный тренер Украины, старший тренер Днепропетровской области среди взрослых Анатолий Дрога рассказал, что сборная Днепропетровской области по Дзюдо завоевала 9 медалей на Чемпионате Украины.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Чемпионат Украины по дзюдо проходил в Суммах, с 4 по 7 октября. В турнире принимали участие около 300 спортсменов, днепропетровскую область представляло 51 человек.
По итогам Чемпионата Украины днепропетровские спортсмены завоевали 9 медалей», - рассказал он.