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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 10:40 | 17.10.2017
Президент ФФУ Андрей Павелко открыл современные футбольные поля в трех школах Днепра (ФОТО)

В Днепре продолжается программа Федерации Футбола Украины по обустройству городских школ современными футбольнымиполями с искусственным покрытием.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Андрея Павелко.

В понедельник, 16 октября, в школах №2, 120 и 143 прошли торжественные церемонии открытия футбольных полей при участии мэра Днепра Бориса Филатова, народного депутата, главы ФФУ Андрей Павелко и народных депутатов Украины фракции БПП Ивана Куличенко, Максима Курячего.

Строительство финансировалось сразу из двух источников: из городского и центрального бюджета.Они появились благодаря командной работе депутатов разных уровней при поддержке председателя ФФУ Андрея Павелко.

«Результат такой, прямо скажем бурной деятельности, стал возможен благодаря объединению усилий городского и центрального бюджетов. Я хотел бы особо отметить роль народных депутатов Максима Курячого, Ивана Куличенко, Андрея Павелко. Они – члены бюджетного комитета, и их стараниями на город выделяется дополнительное финансирование», - отметил во время открытия городской голова Борис Филатов.

«Вкаждый школе, где мы сегодня открыли современные поля, серьезное футбольное прошлое. В школе № 120 в свое время учился один из величайших футболистов Украины и Европы Олег Протасов. Яркие футбольные традиции имеет и школа №2, где более 100 лет назад был открыт один из первых в Днепре футбольных стадионов. Уверен, что пример Протасова и наличие классных мини-полей вдохновят многих местных мальчишек и вскоре здесь появятся новые звезды украинского футбола», - написал на своей странице в фейсбук народный депутат Андрей Павелко.

Он также отметил, в Днепре сложилась команда единомышленников, готовых приложить все силы, чтобы такие спортивные площадки были в каждой школе Днепра.

Во время церемоний открытия детям передали наборы футбольных мячей от ФФУ. После прошли футбольные турниры между местными детскими командами.
 
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Теги: спорт, Днепр

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