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| Спорт | 11:53 | 20.10.2017
40-летний спортсмен из Днепра станет самым старшим участником Чемпионата мира по кикбоксингу в Италии

40-летний спортсмен из Днепра станет самым старшим участником Чемпионата мира по кикбоксингу в Италии. А может быть – и в истории этого вида спорта.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на Горожанин.

Имея все мировые титулы и международные победы, 40-летний кикбоксер Александр Багацкий вновь вышел на ринг, доказав, что возраст – не причина уходить из профессионального спорта. В конце сентября в Павлограде у 20-летних спортсменов он выиграл Кубок Украины. Теперь Александр Багацкий в составе сборной Украины готовится к Чемпионату мира, который пройдет 25-29 октября в Италии. И, судя по всему, у него есть все шансы стать самым «взрослым» чемпионом мира.

Последний раз известный спортсмен, двукратный чемпион мира, победитель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, мастер спорта международного класса по кикбоксингу Александр Багацкий выходил на ринг шесть лет назад. Тогда ему было 34 года, и это уже вызывало восхищение и удивление. Ведь обычно в этом виде спорта карьеру заканчивают в 25-27 лет.

— Когда мне было 23 года, то Чемпионат мира выиграл спортсмен из Харькова, которому было на тот момент 29 лет, — вспоминает Багацкий. — Я помню, как мы тогда смотрели на него, как на недосягаемую звезду: быть в таком возрасте и в такой форме, чтобы выиграть Чемпионат мира! И вот мне уже 29, 30, 31 год… а я еще выступал! И год за годом меня объявляли как самого старшего участника соревнований, и я даже начал к этому привыкать. Оставил профессиональный спорт в 34 года. И вот в этом году случайным образом вновь вернулся на ринг.

Действительно, свежеиспеченный победитель Кубка Украины-2017 (весовая категория до 88 кг, раздел лоу-кик) попал на соревнования фактически случайно. Рассказал ему о турнире его бывший тренер Игорь Волынский. Оценив форму Багацкого, он вполне серьезно рекомендовал тому принять участие в турнире.

— Он мне сказал: «Пусть дыхание хуже, но ты победишь опытом». Ведь есть все навыки, осталась скорость и хорошая физическая форма. Я потом ночь не спал, думал, взвешивал шансы. И решился. Поехал и выиграл. Соперникам моим было года по 22-23, я даже не знаю их титулов… Ведь я давно не езжу на соревнования, поэтому пока даже не могу оценить соперников на Чемпионате мира, — улыбается Александр.

На самом деле прием заявки 40-летнего спортсмена на участие в Кубке Украины вызвал немалое удивление – мало ли что на ринге случиться может со «старичком»… Ведь в таком возрасте спортсменов уже просят передвигаться в категорию «ветеранов». Но, похоже, Багацкий намерен добавить к своим титулам еще одну, самую сладкую победу и в 40-летнем возрасте, когда «все только начинается», стать трехкратным чемпионом мира! Впрочем, по словам Александра, самая сладкая победа – это та, которая тяжело далась. И хоть легких путей он не ищет, от всей души держим за нашего земляка кулаки!
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