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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 14:31 | 20.10.2017
В Днепре пройдут всеукраинские соревнования по смешанным единоборствам

В Днепре 21 октября пройдут соревнования по смешанным единоборствам. Более двухсот спортсменов будут бороться за кубок Украины.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«На соревнования съедутся около двадцати команд со всей Украины, это более двухсот спортсменов. Бороться как мужчины, так и женщины – каждые в своих категориях, конечно. Сборную Днепропетровщины будут представлять около 50 файтеров», – рассказал руководитель областной организации смешанных единоборств Александр Журавель.

На прошлогодних соревнованиях первое место заняла команда Днепропетровской области. В этом году фортуна может вновь улыбнуться нашим спортсменам, надеется Александр Журавель.

«Довольно сильные соперники – представители Киевщины, Харьковщины и Одесской области. Придется несколько «попотеть», чтобы оставить их позади. Победители этих соревнований смогут в следующем году подтвердить свои титулы и получить право представлять Украину на европейском первенстве», – добавил Александр Журавель.

Открытие соревнований – 21 октября в 10.00 по адресу: Набережная Победы, 40а, спорткомплекс Украинского государственного химико-технологического университета. Вход свободный.
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