| Спорт | 14:31 | 20.10.2017 В Днепре пройдут всеукраинские соревнования по смешанным единоборствам В Днепре 21 октября пройдут соревнования по смешанным единоборствам. Более двухсот спортсменов будут бороться за кубок Украины. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «На соревнования съедутся около двадцати команд со всей Украины, это более двухсот спортсменов. Бороться как мужчины, так и женщины – каждые в своих категориях, конечно. Сборную Днепропетровщины будут представлять около 50 файтеров», – рассказал руководитель областной организации смешанных единоборств Александр Журавель. На прошлогодних соревнованиях первое место заняла команда Днепропетровской области. В этом году фортуна может вновь улыбнуться нашим спортсменам, надеется Александр Журавель. «Довольно сильные соперники – представители Киевщины, Харьковщины и Одесской области. Придется несколько «попотеть», чтобы оставить их позади. Победители этих соревнований смогут в следующем году подтвердить свои титулы и получить право представлять Украину на европейском первенстве», – добавил Александр Журавель. Открытие соревнований – 21 октября в 10.00 по адресу: Набережная Победы, 40а, спорткомплекс Украинского государственного химико-технологического университета. Вход свободный. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

