Днепряне смогут попробовать себя в американском футболе

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18 февраля в 14.00 в спортивном клубе «Upgrade» пройдет открытое тестирование по системе американского футбола, которое организовывает клуб «Dnepr Spartans» совместно с Молодежным советом Днепра.
Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил организатор акции Дмитрий Редькин.
По его словам, принять участие смогут все желающие.
«В этом тестировании люди смогут попробовать свои силовые и скоростные способности. Для тестирования не обязательно проходить специальную регистрацию, достаточно прийти в указанное время в данный клуб.
У участников будет возможность вжиться в роль самого игрока в американский футбол: будет дана форма, а также можно будет половить мячи. Приглашаем всех к тренировочному процессу в спортивном клубе «Dnepr Spartans». Все молодые люди могут принять участие, и в дальнейшем тренироваться и выступать на уровне Украины», - рассказал Дмитрий Редькин.