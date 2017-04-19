Из-за травмы капитан «Днепра» выбыл на несколько недель

Капитан «Днепра» Руслан Ротань из-за травмы голеностопа, которую он усугубил в полуфинальном матче кубка Украины против «Шахтера» (0:1), выбыл на две-три недели, передает «РБК-Украина».

«Просто не залечил предыдущую травму, и так часто бывает. Пожертвовал этим матчем, но не получилось. Теперь придется две-три недели восстанавливаться», - рассказал Ротань.

Таким образом, Ротань не поможет днепрянам в ближайших матчах против «Волыни» (30 апреля) и «Звезды» (7 мая). Также под вопросом участие капитана «Днепра» в игре против «Карпат», которая состоится 13 мая.

