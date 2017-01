| Спорт | 16:52 | 30.01.2017 «Шахтер» будет играть на стадионе харьковского «Металлиста» Футбольный клуб «Шахтер» подписал договор с ОСК «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК «Металлист» возьмет на себя «Шахтер». При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

