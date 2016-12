| Спорт | 18:27 | 28.12.2016 Украинка стала чемпионом мира по быстрым шахматам Украинка Анна Музычук стала Чемпионом мира по быстрым шахматам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко. «Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Самые теплые поздравления нашей шахматистке!», - отметил глава государства.

