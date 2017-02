| Спорт | 09:44 | 09.02.2017 Ушел из жизни украинский футбольный вратарь и тренер Виктор Чанов Ушел из жизни советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов, передает Sport.ua. Карьеру Чанов начинал в донецком «Шахтере», большую её часть провел в воротах киевского «Динамо». В 1980 году стал мастером спорта СССР международного класса. В 1986 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Всего Чанов сыграл 21 матч, пропустил 8 мячей. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

