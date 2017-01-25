В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду

В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создают волейбольную команду, в которую войдут спортсмены-любители и бойцы АТО.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Играть нужно будет сидя, сетка расположена на расстоянии 115 см. от пола. Присоединиться к занятиям могут все желающие.

Занятия проводят профессиональные тренеры Дмитрий Мельник и Алексей Харламов, которые входят в состав национальной сборной и в этом году представляли Украину на Паралимпиаде в Рио де Жанейро.

Тренировки проходят дважды в неделю: по средам участники занимаются на тренажерах, по субботам – игровой день. Говорят, как только потеплеет, количество тренировок увеличат.



Присоединиться к паралимпийской команде волейболистов в Днепре имеют возможность все желающие. Запись по телефонам: (050) 636-55-35, (099) 007-48-54.