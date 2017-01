| Спорт | 12:12 | 27.01.2017 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создают волейбольную команду, в которую войдут спортсмены-любители и бойцы АТО. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Играть нужно будет сидя, сетка расположена на расстоянии 115 см. от пола. Присоединиться к занятиям могут все желающие. Занятия проводят профессиональные тренеры Дмитрий Мельник и Алексей Харламов, которые входят в состав национальной сборной и в этом году представляли Украину на Паралимпиаде в Рио де Жанейро. Тренировки проходят дважды в неделю: по средам участники занимаются на тренажерах, по субботам – игровой день. Говорят, как только потеплеет, количество тренировок увеличат.



Присоединиться к паралимпийской команде волейболистов в Днепре имеют возможность все желающие. Запись по телефонам: (050) 636-55-35, (099) 007-48-54. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати спорт, общество, Днепропетровщина, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7