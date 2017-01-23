В Днепре начали подготовку к недельной казацкой регате

В Днепре началась подготовка к регате «Казацкий путь», которая стартует уже через 5 месяцев. Планируется, что за 7 суток участники пройдут путь от Днепра до Одессы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

На сегодняшний день для участия в регате записались 20 яхт из Днепра, Запорожья, Кременчуга.

Регата отшвартуется в полдень от фестивального причала Днепра в День Конституции Украины – 28 июня. Гонки разбиты на шесть этапов. В каждом будут определять тройку лучших и вручать им вымпелы.

Подытожат соревнования и назовут имена победителей 5 июля в Одессе.

К участию приглашаются все желающие. Регистрация по телефонам: (066) 240-67-80, (067) 637-09-29 или по электронной почте: tangoregata@gmail.com. Прохождение днепровских шлюзов для участников бесплатное.