| Спорт | 11:47 | 25.01.2017 В Днепре начали подготовку к недельной казацкой регате В Днепре началась подготовка к регате «Казацкий путь», которая стартует уже через 5 месяцев. Планируется, что за 7 суток участники пройдут путь от Днепра до Одессы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. На сегодняшний день для участия в регате записались 20 яхт из Днепра, Запорожья, Кременчуга. Регата отшвартуется в полдень от фестивального причала Днепра в День Конституции Украины – 28 июня. Гонки разбиты на шесть этапов. В каждом будут определять тройку лучших и вручать им вымпелы. Подытожат соревнования и назовут имена победителей 5 июля в Одессе. К участию приглашаются все желающие. Регистрация по телефонам: (066) 240-67-80, (067) 637-09-29 или по электронной почте: tangoregata@gmail.com. Прохождение днепровских шлюзов для участников бесплатное. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

