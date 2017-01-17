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| Спорт | 10:53 | 23.01.2017
В Днепре прошел областной чемпионат по дзюдо в категории U18

21 января в Днепре стартовал областной соревновательный сезон в дзюдо. На базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №6 состоялся Чемпионат Днепропетровской области по дзюдо среди кадетов, спортсменов не старше 18 лет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной федерации дзюдо.

Официальным организатором соревнований является Федерация дзюдо Днепропетровской области.

Сообщается, что соревнования прошли по новым правилам, которые Международная Федерация дзюдо (IJF) разработала под новый олимпийский цикл с целью сделать дзюдо еще более динамичным и смотрибельным для болельщиков.

«Окончательные выводы делать рано по новым правилам, но встречи стали более динамичными, более насыщенными активными действиями. Спортсмены легко перестроились, поддержали новые правила и все тренеры с судьями», - говорит исполнительный директор Федерации дзюдо Днепропетровской области Григорий Король.

В Чемпионате Днепропетровской области U18 приняли участие 92 спортсмена: 14 девушек и 78 юношей. Регион был представлен командами с таких городов: Днепр, Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Марганец, Синельниково, Терновка, Желтые Воды.

Юные атлеты разыграли медали в пяти весовых категориях у девушек и в восьми у юношей. В итоге сильнейшими дзюдоистками Днепропетровской области стали днепрянки Екатерина Мизина, Виктория Супукарёва, Виктория Попович, Екатерина Паустовская и Мария Меркулова. А обладателями золотых наград у ребят были криворожанин Александр Тюлькин, представитель Каменского Радим Гончарь, а также Януш Джураев, Олег Вередыба, Борис Бондаренко, Михаил Шаповалов, Сергей Востренков и Ростислав Булавин с Днепра.

По результатам областного первенства тренеры сформируют сборную Днепропетровской области для участия в Чемпионате Украины U18 16-18 февраля в Киеве. Там будет проходить отбор в сборную Украины для участия в Кубках Европы U18 и главных официальных международных стартах этого года для кадетов - Чемпионате Европы 30 июня-2 июля в Каунасе (Литва) и Чемпионате мира 9-13 августа в Сантьяго-де-Чили (Чили).
 
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Теги: спорт, общество, Днепропетровщина

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