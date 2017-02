| Спорт | 11:56 | 14.02.2017 В Днепре состоится Всеукраинский турнир по бадминтону 17 февраля в Днепре стартует Всеукраинский турнир по бадминтону «FLY - Dnipro Open» . Регистрация ещё продолжается. К участию приглашают как профессиональных спортсменов, так и любителей игры в бадминтон. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба ДнепрОГА. Турнир «FLY - Dnipro Open» пройдет во второй раз на Днепропетровщине. Как сообщают в управлении молодежи и спорта ДнепрОГА, соревнования будут проходить три дня в спортивном комплексе «Олимпия +». Организаторы создали три группы участников: «Elite» - для спортсменов с разрядом кандидат в мастера спорта, группа «А» для спортсменов с 1-3 разрядом и группа «В» для любителей. Соревнования пройдут по всем международным правилам. Они определяют, как оборудовать игровой корт, провести жеребьевку среди участников и начислить очки. Призовой фонд: от 5 до 1 тысячи гривен. Справка: Зарегистрироваться на участие можно до 15 февраля. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке. Телефон для справок (097) 882-31-20. Более подробная информация и положение соревнований - на официальном сайте Федерации бадминтона Днепропетровской области. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

