В Днепре состоится Всеукраинский турнир по бадминтону

17 февраля в Днепре стартует Всеукраинский турнир по бадминтону «FLY - Dnipro Open» . Регистрация ещё продолжается. К участию приглашают как профессиональных спортсменов, так и любителей игры в бадминтон.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба ДнепрОГА.

Турнир «FLY - Dnipro Open» пройдет во второй раз на Днепропетровщине. Как сообщают в управлении молодежи и спорта ДнепрОГА, соревнования будут проходить три дня в спортивном комплексе «Олимпия +». Организаторы создали три группы участников: «Elite» - для спортсменов с разрядом кандидат в мастера спорта, группа «А» для спортсменов с 1-3 разрядом и группа «В» для любителей. Соревнования пройдут по всем международным правилам. Они определяют, как оборудовать игровой корт, провести жеребьевку среди участников и начислить очки. Призовой фонд: от 5 до 1 тысячи гривен.

Справка: Зарегистрироваться на участие можно до 15 февраля. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке. Телефон для справок (097) 882-31-20. Более подробная информация и положение соревнований - на официальном сайте Федерации бадминтона Днепропетровской области.