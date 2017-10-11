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Погода в Днепропетровске:
| Происшествия | 12:46 | 18.10.2017
Жительница Донецка пыталась перевезти на окуппированную территорию енота, макаку, песца и 8 собак (ФОТО)

На пункте въезда-выезда «Новотроицкое» украинка пыталась провезти на неконтролируемую территорию 11 животных: 8 собак (5 маламутов, 2 пуделя и один бассет-хаунд), енота, песца и макаку.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«11 животных пыталась провезти на неконтролируемую территорию через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» гражданка Украины 1971 года рождения. В ее мини-зоопарке было 8 собак (5 маламутов, 2 пудели и один бассет-хаунд), енот, песец и макака.

Как объяснила пограничникам женщина, она постоянно проживает в Донецке, а животных приобрела на территории Украины, контролируемой украинскими властями», - говорится в сообщении.

Однако, согласно «Временному порядку контроля над перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей» вывоз диких животных на временно неподконтрольную украинской власти территорию Украины не предусмотрен. Правоохранители предложили гражданке обратиться в Координационный центр с соответствующим заявлением для получения письменного разрешения на перевозку вышеуказанных животных.


 
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Теги: происшествия, Днепр

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