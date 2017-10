| Происшествия | 12:46 | 18.10.2017 Жительница Донецка пыталась перевезти на окуппированную территорию енота, макаку, песца и 8 собак (ФОТО) На пункте въезда-выезда «Новотроицкое» украинка пыталась провезти на неконтролируемую территорию 11 животных: 8 собак (5 маламутов, 2 пуделя и один бассет-хаунд), енота, песца и макаку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. «11 животных пыталась провезти на неконтролируемую территорию через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» гражданка Украины 1971 года рождения. В ее мини-зоопарке было 8 собак (5 маламутов, 2 пудели и один бассет-хаунд), енот, песец и макака. Как объяснила пограничникам женщина, она постоянно проживает в Донецке, а животных приобрела на территории Украины, контролируемой украинскими властями», - говорится в сообщении. Однако, согласно «Временному порядку контроля над перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей» вывоз диких животных на временно неподконтрольную украинской власти территорию Украины не предусмотрен. Правоохранители предложили гражданке обратиться в Координационный центр с соответствующим заявлением для получения письменного разрешения на перевозку вышеуказанных животных.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7