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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:13 | 24.07.2017
24 июля: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 24 июля в Украине и мире.

Сегодня, 24 июля, отмечается День рождения растворимого кофе, День детей в Вануату, День Симона Боливара в Эквадоре.

Симон Боливар – одна из самых почитаемых личностей в Южной Америке. Именно он стал идейным вдохновителем и заодно главным руководителем войны за независимость испанских колоний в Америке. Без его участия на карте мира могло не быть таких стран, как Эквадор, Перу, Венесуэла и Колумбия.

Именины в этот день празднуют Аркадий, Елена и Ольга.
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