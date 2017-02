| Православная Днепропетровщина | 08:23 | 01.02.2017 Сегодня православные молитвенно вспоминают преподобного Макария Великого ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 1 февраля, в православной церкви молитвенно чтут память преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского, блаженого Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского, преподобного Макария Римлянина, Новгородского, мученицы Евфрасии девы, преподобного Макария Александрийского, преподобного Антония, столпника Марткопского. Согласно монастырскому уставу поста нет.

