28.01.2017
15:03
В Днепре снова зафиксирован угон внедорожника
13:15
На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС
12:36
Вилкул о пересмотре квот на поставку в ЕС: С Европой можно и нужно садиться за стол переговоров и прагматично отстаивать украинские интересы
27.01.2017
18:18
В Украину пытались провезти 448 т зараженных бананов и цитрусовых
17:40
За систематический раскол общества Вятровича необходимо выгнать, как собаку, - Вилкул
17:12
Нужна помощь: 11-летняя Даша Ткаченко борется с опасным генетическим заболеванием
16:40
В Украине заработал сервис компенсаций для авиапассажиров
16:37
В полиции рассказали, почему не доставили Пугачева в зал суда
15:36
В Покрове спасатели спасли щенка из колодца (ФОТО)
15:31
Киевляне смогут платить за «коммуналку» в рассрочку
15:21
Рассмотрение дела по убийству патрульных Днепра перенесли на 9 февраля
14:58
Курс гривны к доллару будет очень динамичным, - Михаил Крапивко
14:45
Мама убитого в Днепре патрульного: Пугачев заслуживает исключительно высшей меры наказания
14:27
На Днепропетровщине в декабре-январе закрылись 20 тыс ФОПов
14:22
Фонд Вилкула оказал помощь ветеранам-участникам блокады Ленинграда, которые сейчас живут на Днепропетровщине (ФОТО)
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14:15
В Каменском брат за оскорбления сестры убил собутыльника
14:08
Днепровский планетарий приглашает горожан отпраздновать Китайский Новый год (ФОТО)
13:57
Ликвидация аварии на ж/м Победа, в результате которой большинство домов остались без отопления (ФОТО)
13:49
Ситуация с курсом является слабопрогнозируемой, - эксперт
13:41
В Украине собираются отменить празднование 8 марта и 9 мая
13:17
В Днепре ликвидировали аварию в теплосети, в результате которой без тепла остались почти 400 домов
12:56
Днепропетровская таможня изъяла у израильтянина 5 металлических ножей
12:53
Превышен ли эпидемиологический порог заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области? (ФОТО)
12:41
В 2016 году Днепропетровская таможня открыла 150 дел о нарушениях таможенных правил
12:17
В Павлограде на ремонте канализации местные чиновники украли 1,5 млн грн
12:12
В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
11:57
На рынках Кривого Рога введен запрет на продажу свинины
11:39
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Днепропетровской области превышен на 12,8%, - эксперт
11:37
Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
11:29
Изготовление Огненного петуха и сборка робота: Днепровский планетарий приглашает горожан отпраздновать Китайский Новый год