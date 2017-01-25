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Анонс
30.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный аукцион по сбору средств на сенсорную комнату для детей - аутистов»
30.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре городской совет установил минимальную цену квадратного метра, за которую можно сдавать недвижимость (жилую и не жилую) физическим лицам»
30.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Какие юридические лица в связи законодательными изменениями должны будут устанавливать кассовые аппараты?»
30.01.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «О работе и статистике пунктов обогрева в Днепре»

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Погода в Днепропетровске:


Главное за день

27.01.2017 | 13:17
В Днепре ликвидировали аварию в теплосети, в результате которой без тепла остались почти 400 домов
Сейчас перебоев с отоплением в городе нет…
27.01.2017 | 08:47
В Днепре возобновили электроснабжение и отопление в семи многоэтажных домах по ул. Гоголя
Электроснабжение было возобновлено 26 января в 23:00…

украинский инженер
курс доллара
студентам

Последние новости Днепропетровска и Украины

28.01.2017
15:03 В Днепре снова зафиксирован угон внедорожника
13:15 На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС
12:36 Вилкул о пересмотре квот на поставку в ЕС: С Европой можно и нужно садиться за стол переговоров и прагматично отстаивать украинские интересы
27.01.2017
18:18 В Украину пытались провезти 448 т зараженных бананов и цитрусовых
17:40 За систематический раскол общества Вятровича необходимо выгнать, как собаку, - Вилкул
17:12 Нужна помощь: 11-летняя Даша Ткаченко борется с опасным генетическим заболеванием
16:40 В Украине заработал сервис компенсаций для авиапассажиров
16:37 В полиции рассказали, почему не доставили Пугачева в зал суда
15:36 В Покрове спасатели спасли щенка из колодца (ФОТО)
15:31 Киевляне смогут платить за «коммуналку» в рассрочку
15:21 Рассмотрение дела по убийству патрульных Днепра перенесли на 9 февраля
14:58 Курс гривны к доллару будет очень динамичным, - Михаил Крапивко
14:45 Мама убитого в Днепре патрульного: Пугачев заслуживает исключительно высшей меры наказания
14:27 На Днепропетровщине в декабре-январе закрылись 20 тыс ФОПов
14:22 Фонд Вилкула оказал помощь ветеранам-участникам блокады Ленинграда, которые сейчас живут на Днепропетровщине (ФОТО)

ТОП-Статьи

27.01.2017 | 07:57
Сегодня у православных отдание праздника Богоявления
ИА «МОСТ-ДНЕПР» по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь»…
25.01.2017 | 08:06
Сегодня православные молитвенно чтут мученицу Татьяну
Поста нет…

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14:15 В Каменском брат за оскорбления сестры убил собутыльника
14:08 Днепровский планетарий приглашает горожан отпраздновать Китайский Новый год (ФОТО)
13:57 Ликвидация аварии на ж/м Победа, в результате которой большинство домов остались без отопления (ФОТО)
13:49 Ситуация с курсом является слабопрогнозируемой, - эксперт
13:41 В Украине собираются отменить празднование 8 марта и 9 мая
13:17 В Днепре ликвидировали аварию в теплосети, в результате которой без тепла остались почти 400 домов
12:56 Днепропетровская таможня изъяла у израильтянина 5 металлических ножей
12:53 Превышен ли эпидемиологический порог заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области? (ФОТО)
12:41 В 2016 году Днепропетровская таможня открыла 150 дел о нарушениях таможенных правил
12:17 В Павлограде на ремонте канализации местные чиновники украли 1,5 млн грн
12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
11:57 На рынках Кривого Рога введен запрет на продажу свинины
11:39 Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Днепропетровской области превышен на 12,8%, - эксперт
11:37 Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
11:29 Изготовление Огненного петуха и сборка робота: Днепровский планетарий приглашает горожан отпраздновать Китайский Новый год

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27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
27.01.2017 11:37 Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
26.01.2017 17:19 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
26.01.2017 14:23 В АНД районе Днепра горела многоэтажка: погиб 2-летний ребенок
25.01.2017 12:18 В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку
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28.01.2017
15:03		 В Днепре снова зафиксирован угон внедорожника
28.01.2017
13:15		 На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС
28.01.2017
12:36		 Вилкул о пересмотре квот на поставку в ЕС: С Европой можно и нужно садиться за стол переговоров и прагматично отстаивать украинские интересы
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