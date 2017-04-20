Сегодня православные отмечают Преполовение Пятидесятницы

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В среду, 10 мая, в православной церкви молитвенно чтут Преполовение Пятидесятницы. Название праздника – Преполовение – означает половину срока, т.е. середину по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе называемой Пятидесятницей, отмечаемой на 50-й день после Пасхи. Отмечается в среду 4-ой седмицы (недели) после Пасхи.

В этот молитвенно чтут память апостола и священномученика Симеона, сродника Господня, праведного Евлогия странноприимца, преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.

Согласно монастырскому уставу поста нет.

