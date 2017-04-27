Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
12.05.2017
10:30		 МОСТ ДНЕПР: «Ветеранов выгнали из здания мэрии Днепра. Дальнейшая судьба ветеранской организации города»
12.05.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «В Днепре пройдет семейный фестиваль для детей и родителей «HAPPY MOMS FEST»
12.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет 11-й благотворительный фестиваль «Мама+Я»
12.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдёт пятый фестиваль молодёжной культуры и спорта «Dnepr Extreme Open»
12.05.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Самые жесткие и грубые нарушения прав человека в восточных регионах Украины. Противодействие нарушениям прав человека в нынешних Украинских реалиях»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:01 | 12.05.2017
Сегодня православные христиане молитвенно чтут память девяти мучеников Кизических

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В пятницу, 12 мая, православные христиане молитвенно чтут память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Препожобного Мемнона чудотворца, преподобного Нектария Оптинского, Мученика Диодора и Родопиана диакона, святого Василия Острожского (Серб.). Трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших (Груз.), препожоного Амфилохия Почаевского.

Согласно монастырскому день постный. Разрешается рыба
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
12.05.2017
08:48		 Чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс» пройдет на Днепропетровщине (ИНТЕРЕСНО)
12.05.2017
08:14		 В пятницу, 12 мая в Днепре будет дождь
12.05.2017
08:06		 Вилкул дал свидетельские показания в ГПУ: Мы требуем справедливого расследования нападений радикалов на участников празднования 9 мая в Днепре
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика