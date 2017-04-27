Сегодня православные христиане молитвенно чтут память девяти мучеников Кизических

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В пятницу, 12 мая, православные христиане молитвенно чтут память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Препожобного Мемнона чудотворца, преподобного Нектария Оптинского, Мученика Диодора и Родопиана диакона, святого Василия Острожского (Серб.). Трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших (Груз.), препожоного Амфилохия Почаевского.
Согласно монастырскому день постный. Разрешается рыба