| Православная Днепропетровщина | 08:01 | 12.05.2017 Сегодня православные христиане молитвенно чтут память девяти мучеников Кизических ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В пятницу, 12 мая, православные христиане молитвенно чтут память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Препожобного Мемнона чудотворца, преподобного Нектария Оптинского, Мученика Диодора и Родопиана диакона, святого Василия Острожского (Серб.). Трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших (Груз.), препожоного Амфилохия Почаевского. Согласно монастырскому день постный. Разрешается рыба

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