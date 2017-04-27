| Православная Днепропетровщина | 08:16 | 15.05.2017 Сегодня православные христиане чтут Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Мучеников Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула. Благоверного и равноапостольного царя Бориса, во святом Крещении Михаила, принявшего Крещение со своим народом в IX веке (Болгария). Святого Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского и Харьковского чудотворца. Путивльской иконы Божией Матери. Согласно монастырскому уставу поста нет.

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