Сегодня в православной церкви отмечается Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В среду, 17 мая, в православной церкви отмечается Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
В этот день молитвенно чтут память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, священомученика Еразма, епископа Формийского, священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников.
Согласно монастырскому уставу поста нет.