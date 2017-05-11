| Православная Днепропетровщина | 08:17 | 17.05.2017 Сегодня в православной церкви отмечается Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 17 мая, в православной церкви отмечается Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. В этот день молитвенно чтут память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, священомученика Еразма, епископа Формийского, священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников. Согласно монастырскому уставу поста нет.

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