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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:14 | 21.07.2017
Сегодня православные чтут явление иконы Пресвятой Богородицы в Казане

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

Сегодня 21 июля православные христиане чтут явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Молитвенно чтут святого великомученика Прокопия, праедника. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. Праведника Прокопия Устьянского. Священномученика Александра, Феодора и Николая пресвитеров.

В этот день произошло знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге. Чтимые списки с Казанской иконы Божией Матери: в Москве, Казани, и Петербурге; Ярославская, Вязниковская, Нижнеломовская, Витебская Тобольская, Каплуновская, Тамбовская, Пензенская, Песчанская, Чимеевская, в Высочиновская, в Вышенская. Якобштадтской иконы Божией Матери.

Согласно монастырскому уставу день постный. Пища с растительным маслом.
 
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