| Православная Днепропетровщина | 08:03 | 24.07.2017 Сегодня православные чтут день памяти Равноапостольной Княгини Ольги ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». Сегодня, 24 июля, православные христиане чтут явление иконы Ольги Равноапостольной, воспоминание чуда великомученицы Ефимии всехвальной, обретение мощей священомученика Иллариона, архиепископа Верейского, а также день памяти Ржевской, или Оковецкой, и Борколабовской икон Божией Матери. Седмица 8-я по Пятидесятнице. Поста нет. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

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