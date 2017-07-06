Сегодня православные чтут день памяти Равноапостольной Княгини Ольги

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Сегодня, 24 июля, православные христиане чтут явление иконы Ольги Равноапостольной, воспоминание чуда великомученицы Ефимии всехвальной, обретение мощей священомученика Иллариона, архиепископа Верейского, а также день памяти Ржевской, или Оковецкой, и Борколабовской икон Божией Матери.
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Поста нет.