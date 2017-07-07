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| Православная Днепропетровщина | 08:15 | 01.08.2017
Сегодня православные чтут мощей Преподобного Серафима Саровского

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

Во вторник, 1 августа, в православной церкви молитвенно чтут память мучеников Преподобного Макрины, сестры святого Василия Великого, Преподобного Дия. Православные празднуют обретение мощей Преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Чтут собор Курских святых Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского. Преподобного Паисия Печерского, Праведника Стефана Высокого, деспота Сербского и матери его Милицы, Святого Димитрия, митр. Ростовского, Митрофана и Тихона, епископов Воронежских.

Согласно монастырскому уставу поста нет.
 
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