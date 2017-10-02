| Православная Днепропетровщина | 08:24 | 09.10.2017 Сегодня православные отмечают Преставление апостола Иоанна Богослова ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В понедельник, 9 октября, в православной церкви отмечается Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В этот день чтут святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, праведного Гедеона, судии Израильского, препдобного Ефрема Перекомского, Новгородского, священномученика Афанасия, Александра и Димитрия пресвитеров, мучеников Иоанна и Николая. Согласно монастырскому уставу поста нет.

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