Сегодня православные отмечают Преставление апостола Иоанна Богослова

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В понедельник, 9 октября, в православной церкви отмечается Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
В этот день чтут святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, праведного Гедеона, судии Израильского, препдобного Ефрема Перекомского, Новгородского, священномученика Афанасия, Александра и Димитрия пресвитеров, мучеников Иоанна и Николая.
Согласно монастырскому уставу поста нет.