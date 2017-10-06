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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:25 | 12.10.2017
Сегодня православные христиане почитают преподобного Кириака отшельника

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В четверг, 12 октября, в православной церкви отмечается день памяти преподобного Кириака отшельника, а также мучеников Дады, Гаведдая и Каздои, преподобного Феофана Милостивого и священномученика Иоанна, архиепископа Рижского.

Преподобный Кириак родился в Коринфе в семье пресвитера соборной церкви Иоанна и его супруги Евдоксии. Епископ Коринфский Петр, его родственник, видя, что Кириак растет тихим и благоразумным отроком, поставил его чтецом в церкви. Постоянное чтение Священного Писания пробудило в его душе любовь к Господу и стремление к непорочной, богоугодной жизни.

Преподобный Кириак оказал большую помощь Церкви в борьбе с распространившейся ересью оригенитов, молитвой и словом обращал обольщенных на истинный путь, укрепляя в вере православной. Составитель Жития преподобного Кириака, монах Лавры преподобного Евфимия Кирилл, был свидетелем того, как преподобный предсказал близкую смерть ересеначальников Нона и Леонтия, что вскоре и свершилось, и ересь перестала распространяться. Сама Пресвятая Богородица призывала преподобного Кириака блюсти в чистоте Православное учение: явившись ему во сне со святыми Иоанном Предтечей и Иоанном Богословом, Она отказалась войти в келлию преподобного, потому что в ней находилась книга со словами еретика Нестория. «У тебя в келлии - Мой враг», - сказала Она (память явления Пресвятой Богородицы преподобному Кириаку 8 июня). На 99-м году жизни преподобный Кириак опять удалился в Сусаким и там жил со своим учеником Иоанном. В пустыне преподобному Кириаку служил огромный лев, который охранял его от разбойников, но не трогал приходивших братий и ел из рук преподобного. Однажды в летнюю жару высохла вся вода в яме, куда зимой пустынники собирали воду, а другого источника воды не было. Преподобный Кириак помолился, и тут же в пустыне пролился обильный дождь, наполнивший яму водой. За два года до смерти преподобный Кириак вернулся в монастырь и вновь поселился в пещере преподобного Харитона. До конца жизни праведный старец сохранял бодрость, с усердием пел стоя, никогда не бывал без дела: или молился, или работал. Перед смертью преподобный Кириак призвал братию, благословил всех и с молитвой тихо отошел ко Господу, прожив 109 лет.
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