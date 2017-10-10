| Православная Днепропетровщина | 08:05 | 17.10.2017 Сегодня в православной церкви молитвенно чтут священномученика Иерофея Афинского ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». Во вторник, 17 октября, в православной церкви молитвенно чтут память священномученика Иерофея, епископа Афинского, священномученика Петра Капетолийского, мучениц Домнины и ее дочерей Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки), мучеников Давикта (Адавкта) и дочери его Каллисфении, преподобного Павла Препростого, преподобного Аммона, благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца. Согласно монастырскому уставу поста нет.

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