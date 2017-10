| Православная Днепропетровщина | 08:26 | 19.10.2017 Сегодня православные почитают Апостола Фому ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В четверг, 19 октября, в православной церкви молитвенно чтут память священномученика Иоанна пресвитера и почитают память Апостола Фомы. Он был родом из галилейского города Пансады, занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, все оставил и последовал за Ним. Спаситель избрал Фому в число Двенадцати Своих учеников. По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил Воскресению Христа, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошел со своей проповедью почти всю землю. По церковному преданию, апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Пирфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью: за обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелипура был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

