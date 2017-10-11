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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:26 | 19.10.2017
Сегодня православные почитают Апостола Фому

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В четверг, 19 октября, в православной церкви молитвенно чтут память священномученика Иоанна пресвитера и почитают память Апостола Фомы.

Он был родом из галилейского города Пансады, занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, все оставил и последовал за Ним. Спаситель избрал Фому в число Двенадцати Своих учеников.

По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил Воскресению Христа, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошел со своей проповедью почти всю землю. По церковному преданию, апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Пирфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью: за обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелипура был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.

Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние.
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