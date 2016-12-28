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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 18:18 | 28.12.2016
В Кривом Роге девушка выбрасывала из окон мертвых котят (ВИДЕО)

В Кривом Роге больная девушка выбрасывала из окна мертвых котят, передают «Надзвичайні новини».

«Ночью девушка выгнала свою мать с дома и закрылась в квартире. После чего, вылезла на подоконник с пакетом мертвых животных и начала кричать. Существовала угроза ее жизни, так как она вела себя агрессивно, угрожала выпрыгнуть из окна, держа пакет с мертвыми котятами. Соседи вызвали полицию. После длительных переговоров, патрульным удалось попасть в квартиру, девушку забрала скорая помощь. Медики диагностировали – острую шизофринию и госпитализировали в психоневрологический диспансер», - сообщила инспектор патрульной полиции Кривого Рога Елена Андрощук.
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28.12.16 18:38 николай: котята
шоб ты сука сдохла там мразь чтобы тебя сука так коробило до конца дней твоих мразь проклятая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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