В Кривом Роге девушка выбрасывала из окон мертвых котят (ВИДЕО)

«Ночью девушка выгнала свою мать с дома и закрылась в квартире. После чего, вылезла на подоконник с пакетом мертвых животных и начала кричать. Существовала угроза ее жизни, так как она вела себя агрессивно, угрожала выпрыгнуть из окна, держа пакет с мертвыми котятами. Соседи вызвали полицию. После длительных переговоров, патрульным удалось попасть в квартиру, девушку забрала скорая помощь. Медики диагностировали – острую шизофринию и госпитализировали в психоневрологический диспансер», - сообщила инспектор патрульной полиции Кривого Рога Елена Андрощук.
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