Криминал / Происшествия | 12:33 | 03.01.2017 На Днепропетровщине 5 человек пострадало из-за использования пиротехники Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что на праздники работало 264 бригады скорой помощи, которыми было обслужено 10 620 вызовов. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «64 человека пострадало от уличного травматизма, 30 из них было госпитализировано. 10 человек пострадало от обморожений и переохлаждений, из них 9 госпитализировано. 5 человек пострадали из-за использования пиротехнических изделий. Это в разы меньше, чем было 3 года назад, когда использование пиротехники было повсеместным. 4 женщины родили дома, им успешно оказали медицинскую помощь. В Софиевском районе обнаружили труп бездомного, который погиб из-за пожара. Также в результате пожара в Днепре погиб один человек и двое было госпитализировано. 2 января в Днепр вертолетом было доставлено 3 раненых, также сегодня утром пятеро раненых доставили по железной дороге», - сказал он.

