На Днепропетровщине 5 человек пострадало из-за использования пиротехники

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Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что на праздники работало 264 бригады скорой помощи, которыми было обслужено 10 620 вызовов.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«64 человека пострадало от уличного травматизма, 30 из них было госпитализировано. 10 человек пострадало от обморожений и переохлаждений, из них 9 госпитализировано. 5 человек пострадали из-за использования пиротехнических изделий. Это в разы меньше, чем было 3 года назад, когда использование пиротехники было повсеместным. 4 женщины родили дома, им успешно оказали медицинскую помощь. В Софиевском районе обнаружили труп бездомного, который погиб из-за пожара. Также в результате пожара в Днепре погиб один человек и двое было госпитализировано. 2 января в Днепр вертолетом было доставлено 3 раненых, также сегодня утром пятеро раненых доставили по железной дороге», - сказал он.