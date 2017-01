| Криминал / Происшествия | 13:06 | 04.01.2017 В Васильковском районе Днепропетровщины произошла попытка рейдерского захвата?, - СМИ Сегодня, 4 января, назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Днепропетровском апелляционном суде. Предмет рассмотрения - попытка рейдерского захвата в Васильковском районе, передает «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ ». «Ситуация действительно возмутительной, ведь на стороне рейдеров действовали представители полиции. 24 декабря 2016 года группа местных правоохранительных органов в сопровождении неизвестного мужчины ворвались на частную территорию. События происходили в селе Хуторо-Чаплино, по ул . Молодежной, 8, где находится частный неподвижный объект. Я его законным владельцем », - рассказывает собственник Юрий Махарин. По словам мужчины, у него есть все необходимые документы, право собственности на упомянутый объект зарегистрирован в государственном реестре. Издание отмечает, что 24 декабря прошлого года Юрий пригласил бригаду строителей для демонтажа ангара, находившегося в аварийном состоянии. «Правоохранители действовали под руководством исполняющего обязанности начальника следственного отдела Васильковского ОП СВП ГУНП в Днепропетровской области лейтенанта полиции Игоря Савченко и гражданского гражданина Алексея Швайки. Последний как раз и является инициатором захвата », - рассказывает Юрий Махарина. Мужчина утверждает, будто объект по улице Молодежной, 8 принадлежит ему, и никакие работы, по его мнению, здесь проводиться не могут. Действуя быстро, полиция сразу же начала нагло отбирать у строителей инструменты, которые, по словам Юрия Махарины, принадлежит простым рабочим. Отмечается, что правоохранители заявили об имеющейся у него постановление местного суда об аресте его собственности, которую так и не предъявили. «Есть постановление суда об аресте этого крытого тока», - повторял Савченко. Парадокс в том, что на территории объекта нет никакого тока. За помощью Юрий Махарина обратился к Васильковский районный суд, тем не менее заседание завершилось ничем. Издание сообщает, что председательствующая судья Васильковского районного суда Днепропетровской области Екатерина Порох не допустила журналистов к заседанию, хотя никаких причин и законных оснований делать судебный процесс закрытым не было. Далее выяснилось, что постановление об аресте было принято накануне в выходной день в нереально короткие сроки. Сейчас адвокат Юрия Махарины заявила об отводе судьи и подала апелляцию в апелляционный суд Днепропетровской области. 5 января 2017 состоится слушание отвода следователя судьи Порох Екатерины. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7