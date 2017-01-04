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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:06 | 04.01.2017
В Васильковском районе Днепропетровщины произошла попытка рейдерского захвата?, - СМИ

Сегодня, 4 января, назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Днепропетровском апелляционном суде. Предмет рассмотрения - попытка рейдерского захвата в Васильковском районе, передает «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ »

«Ситуация действительно возмутительной, ведь на стороне рейдеров действовали представители полиции. 24 декабря 2016 года группа местных правоохранительных органов в сопровождении неизвестного мужчины ворвались на частную территорию.

События происходили в селе Хуторо-Чаплино, по ул . Молодежной, 8, где находится частный неподвижный объект. Я его законным владельцем », - рассказывает собственник Юрий Махарин.

По словам мужчины, у него есть все необходимые документы, право собственности на упомянутый объект зарегистрирован в государственном реестре.

Издание отмечает, что 24 декабря прошлого года Юрий пригласил бригаду строителей для демонтажа ангара, находившегося в аварийном состоянии.

«Правоохранители действовали под руководством исполняющего обязанности начальника следственного отдела Васильковского ОП СВП ГУНП в Днепропетровской области лейтенанта полиции Игоря Савченко и гражданского гражданина Алексея Швайки. Последний как раз и является инициатором захвата », - рассказывает Юрий Махарина.

Мужчина утверждает, будто объект по улице Молодежной, 8 принадлежит ему, и никакие работы, по его мнению, здесь проводиться не могут. Действуя быстро, полиция сразу же начала нагло отбирать у строителей инструменты, которые, по словам Юрия Махарины, принадлежит простым рабочим.

Отмечается, что правоохранители заявили об имеющейся у него постановление местного суда об аресте его собственности, которую так и не предъявили.

«Есть постановление суда об аресте этого крытого тока», - повторял Савченко. Парадокс в том, что на территории объекта нет никакого тока.

За помощью Юрий Махарина обратился к Васильковский районный суд, тем не менее заседание завершилось ничем. Издание сообщает, что председательствующая судья Васильковского районного суда Днепропетровской области Екатерина Порох не допустила журналистов к заседанию, хотя никаких причин и законных оснований делать судебный процесс закрытым не было. Далее выяснилось, что постановление об аресте было принято накануне в выходной день в нереально короткие сроки.

Сейчас адвокат Юрия Махарины заявила об отводе судьи и подала апелляцию в апелляционный суд Днепропетровской области. 5 января 2017 состоится слушание отвода следователя судьи Порох Екатерины.
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