В Днепре спасатели помогли собаке выбраться из бетонной ловушки (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В среду, 4 января, из соцсетей сотрудникам Службы Спасения 101 стало известно о том, что по адресу пл. Соборная, 4 между бетонной плитой и гаражом застряла собака. На место происшествия выехали подразделения спасательной части в составе 4 человек и одной единицы техники.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Спасатели приняли решение проделать дыру при помощи шанцевого инструмента. Далее с помощью веревки и пышны собака была освобождена.

«Операция длилась более 2-х часов. Освобожденное животное от страха укусила спасателя, первую помощь которому оказал девушка, которая и сообщила о собаке», - рассказали сотрудники Службы спасения по итогам проведенной операции.

Фото: Юрий Чабаненко



