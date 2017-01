| Криминал / Происшествия | 16:05 | 04.01.2017 В Днепре спасатели помогли собаке выбраться из бетонной ловушки (ФОТОРЕПОРТАЖ) В среду, 4 января, из соцсетей сотрудникам Службы Спасения 101 стало известно о том, что по адресу пл. Соборная, 4 между бетонной плитой и гаражом застряла собака. На место происшествия выехали подразделения спасательной части в составе 4 человек и одной единицы техники. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Спасатели приняли решение проделать дыру при помощи шанцевого инструмента. Далее с помощью веревки и пышны собака была освобождена. «Операция длилась более 2-х часов. Освобожденное животное от страха укусила спасателя, первую помощь которому оказал девушка, которая и сообщила о собаке», - рассказали сотрудники Службы спасения по итогам проведенной операции. Фото: Юрий Чабаненко

