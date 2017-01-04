В Новомосковском районе мужчина сгорел в металлическом вагончике (ФОТО)

8 января в 07:40 на пункт связи 31 государственной пожарно-спасательной части в городе Новомосковск поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по адресу: Новомосковский район, поселок Губиниха.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение. На месте ликвидации пожара было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном отдельно стоящем нежилом помещении (металлический вагончик) на площади примерно 32 м2. Во время ликвидации пожара спасателями обнаружено тело мужчины (данные устанавливаются).

В 09:30 пожар был ликвидирован», - говориться в сообщении.

По информации спасателей, сейчас причина пожара и материальный ущерб устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: представлено пресс-службой ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

