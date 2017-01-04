В Днепре на ул. Курсантской неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 8 января, около 17.30 в г. Днепр по ул. Курсантской со стороны ул. Журналистов в направлении ул. Семафорной двигался неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, который в районе дома № 3-К совершил наезд на пешехода, в результате чего 59-летняя женщина получила несовместимые с жизнью и погибла на месте происшествия.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Автомобиль после наезда на пешехода скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

С целью установления транспортного средства и личности водителя, полиция просит свидетелей ДТП и лиц, имеющих полезную информацию позвонить 744-71-70, 744-35-68, 102, или сообщить правоохранителям другим удобным способом.

