Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:13 | 11.01.2017
«Рождественская» стрельба в Новоалександровке: взрывы гранат и двое раненых ЧОПовцев (ДОБАВЛЕНЫ ФОТО)

Утром 7 января в с. Новоалександровка (Днепропетровская область) произошел вооруженный конфликт, в результате которого два человека получили серьезные огнестрельные ранения, еще два - легкие осколочные.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Днепровского городского отдела полиции Андрей Бедило.

«К нам поступило сообщение о стрельбе в селе Новоалександровка. Туда немедленно была направлена оперативная группа, в которую входил следователь. По дороге на место события мне поступило сообщение о том, что наша машина была обстреляна, пострадавших среди сотрудников полиции не было. Прибыв на место мы увидели автомобиль «скорой», а также расстрелянную машину Toyota Land Cruiser Были видны следы взрыва гранат. Под забором дома не шевелясь, лежал тяжело раненый человек, за машиной лежал второй раненый, он был в сознании», - сказал он.

Андрей Бедило рассказал, что у полицейских не было возможности подойти к дому в связи с тем, что стрелявший забаррикадировался внутри и заблокировал дверь. На место был вызван спецназ, а место события оцепили.

«В толпе зевак я выявил человека, который вел себя очень активно. Выяснилось, что это юрист или представитель человека, забаррикадировавшегося внутри здания. Связавшись со стрелявшим, удалось выяснить, что внутри дома он не один, а также добиться переговоров. Я зашел внутрь и поднялся на второй этаж. Человек был в бронежилете, перчатках, в руках у него было оружие, как тогда показалось – автомат Калашникова. Позже было установлено, что это карабин «Сайга». Я объяснил подозреваемому последствия его деяний и пытался всячески успокоить. В конце концов, он отдал оружие, гранату и заявил о том, что не намерен предпринимать дальнейших действий. Если бы операцию проводили силы специального назначения, последствия могли бы быть более трагичными», - рассказал Андрей Бедило.

Стрелком оказался житель Днепропетровской области, ранее несудимый. В настоящее время он взят под стражу без права внесения залога. Открыты уголовные производства по статьям «Покушение на убийство» (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины), а также «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего» (ст. 348 УК Украины). Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В результате стрельбы были ранены двое сотрудников охранного предприятия «Сармат», охранявшие дом, один – тяжело. Позже в медучреждения обратились еще двое пострадавших с легкими осколочными ранениями. Всем им была оказана помощь.

Причиной конфликта правоохранители называют передел недвижимого имущества.

«Данный дом находился в залоге у банка, был в аресте. Его хозяин (бывший или нынешний, идет разбирательство) находился за границей, а мужчина, решив, что он хозяин помещения, проник туда таким способом. Сейчас мы выясняем, кто первый открыл огонь, и проверяем действие сотрудников «Сармата». Обе стороны имели зарегистрированное оружие», - добавил Андрей Бедило.

Фото: Артем Лысенко, пресс-служба ГУНП Украины в Днепропетровской области
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепропетровщина, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.01.2017 10:27 НБУ решил ликвидировать Platinum Bank
10.01.2017 16:55 Медики объяснили, чем опасна одежда из секонд-хэнда
10.01.2017 16:24 В Днепропетровской области драка в электричке закончилась смертью пассажира
10.01.2017 10:23 В Колумбии обрушился подвесной мост: есть погибшие
05.01.2017 09:29 В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек, - Минздрав
Последние новости
11.01.2017
14:23		 В пунктах пропуска на Донбассе установят видеокамеры
11.01.2017
14:13		 «Рождественская» стрельба в Новоалександровке: взрывы гранат и двое раненых ЧОПовцев (ДОБАВЛЕНЫ ФОТО)
11.01.2017
13:26		 В Днепре неизвестный сообщил о минировании почти 350 билбордов
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика