| Криминал / Происшествия | 14:13 | 11.01.2017 «Рождественская» стрельба в Новоалександровке: взрывы гранат и двое раненых ЧОПовцев (ДОБАВЛЕНЫ ФОТО) Утром 7 января в с. Новоалександровка (Днепропетровская область) произошел вооруженный конфликт, в результате которого два человека получили серьезные огнестрельные ранения, еще два - легкие осколочные. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Днепровского городского отдела полиции Андрей Бедило. «К нам поступило сообщение о стрельбе в селе Новоалександровка. Туда немедленно была направлена оперативная группа, в которую входил следователь. По дороге на место события мне поступило сообщение о том, что наша машина была обстреляна, пострадавших среди сотрудников полиции не было. Прибыв на место мы увидели автомобиль «скорой», а также расстрелянную машину Toyota Land Cruiser Были видны следы взрыва гранат. Под забором дома не шевелясь, лежал тяжело раненый человек, за машиной лежал второй раненый, он был в сознании», - сказал он. Андрей Бедило рассказал, что у полицейских не было возможности подойти к дому в связи с тем, что стрелявший забаррикадировался внутри и заблокировал дверь. На место был вызван спецназ, а место события оцепили. «В толпе зевак я выявил человека, который вел себя очень активно. Выяснилось, что это юрист или представитель человека, забаррикадировавшегося внутри здания. Связавшись со стрелявшим, удалось выяснить, что внутри дома он не один, а также добиться переговоров. Я зашел внутрь и поднялся на второй этаж. Человек был в бронежилете, перчатках, в руках у него было оружие, как тогда показалось – автомат Калашникова. Позже было установлено, что это карабин «Сайга». Я объяснил подозреваемому последствия его деяний и пытался всячески успокоить. В конце концов, он отдал оружие, гранату и заявил о том, что не намерен предпринимать дальнейших действий. Если бы операцию проводили силы специального назначения, последствия могли бы быть более трагичными», - рассказал Андрей Бедило. Стрелком оказался житель Днепропетровской области, ранее несудимый. В настоящее время он взят под стражу без права внесения залога. Открыты уголовные производства по статьям «Покушение на убийство» (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины), а также «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего» (ст. 348 УК Украины). Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В результате стрельбы были ранены двое сотрудников охранного предприятия «Сармат», охранявшие дом, один – тяжело. Позже в медучреждения обратились еще двое пострадавших с легкими осколочными ранениями. Всем им была оказана помощь. Причиной конфликта правоохранители называют передел недвижимого имущества. «Данный дом находился в залоге у банка, был в аресте. Его хозяин (бывший или нынешний, идет разбирательство) находился за границей, а мужчина, решив, что он хозяин помещения, проник туда таким способом. Сейчас мы выясняем, кто первый открыл огонь, и проверяем действие сотрудников «Сармата». Обе стороны имели зарегистрированное оружие», - добавил Андрей Бедило. Фото: Артем Лысенко, пресс-служба ГУНП Украины в Днепропетровской области

