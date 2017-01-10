В Днепре потушен пожар в здании школы

Сегодня, 12 января, в 16:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в коммунальном учреждении образования «Средняя общеобразовательная школа № 52» по ул. Мукаша Салакунова в городе Днепр.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«Прибыв на место пожара, пожарные установили, что школьное здание имеет три этажа и очаг огня находился на втором этаже в кабинете заведующей столовой. На учебный процесс пожар не повлиял, так как ученики находились в настоящее время уже за пределами школы.