В Днепре потушен пожар в здании школы

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Сегодня, 12 января, в 16:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в коммунальном учреждении образования «Средняя общеобразовательная школа № 52» по ул. Мукаша Салакунова в городе Днепр.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
«Прибыв на место пожара, пожарные установили, что школьное здание имеет три этажа и очаг огня находился на втором этаже в кабинете заведующей столовой. На учебный процесс пожар не повлиял, так как ученики находились в настоящее время уже за пределами школы.
Погибших и травмированных нет.
Огнем повреждено личные вещи, мебель, два холодильника на общей площади 20 м.кв.
Пожар локализован в 17:06, а полностью ликвидирован в 17:24», -говорится в сообщении.