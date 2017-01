| Криминал / Происшествия | 21:13 | 12.01.2017 В Днепре потушен пожар в здании школы Сегодня, 12 января, в 16:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в коммунальном учреждении образования «Средняя общеобразовательная школа № 52» по ул. Мукаша Салакунова в городе Днепр. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «Прибыв на место пожара, пожарные установили, что школьное здание имеет три этажа и очаг огня находился на втором этаже в кабинете заведующей столовой. На учебный процесс пожар не повлиял, так как ученики находились в настоящее время уже за пределами школы. Погибших и травмированных нет. Огнем повреждено личные вещи, мебель, два холодильника на общей площади 20 м.кв. Пожар локализован в 17:06, а полностью ликвидирован в 17:24», -говорится в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: пожар Новости Тизерная реклама Loading...

