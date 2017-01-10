В Павлограде во время пожара в частном доме погиб мужчина

В пятницу, 13 декабря, в 06:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Рабочей города Павлоград.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник внутри жилого дома.

«При проведении пожарно-спасательных работ, в спальной комнате, спасателями было обнаружено тело мужчины 1959 года. Пожаром уничтожены домашние вещи на площади 64 кв.м. Пожарные локализовали пожар в 07:30, а полностью ликвидировали в 09:57», - отметили в ведомстве.

К пожарно-спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Причину и обстоятельства пожара выясняют правоохранительные органы.

