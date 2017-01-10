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| Криминал / Происшествия | 17:38 | 13.01.2017
В Кривом Роге из-за мобильного телефона до смерти избили мужчину

В четверг, 12 декабря, в дежурную часть Долгинцевского отделения полиции Кривого Рога поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Южной убили мужчину.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели дом и тело пострадавшего и опросили свидетелей. При осмотре тела сотрудники полиции обнаружили повреждения в виде многочисленных ссадин лица.

«Тело 43-летнего местного жителя было направлено на экспертизу для установления причин смерти. Во время общения с заявительницей, полицейским удалось установить, что ночью к потерпевшему в гости пришел 46-летний знакомый со своим 25-летним приятелем. Между молодым человеком и хозяином возникла ссора и драка», - рассказали в полиции.

Полицейские проверили все возможные места пребывания подозреваемых и при помощи служебной собаки установили место проживания злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель, у которого в руках был телефон потерпевшего и следы крови на одежде.

«Злоумышленник свои действия объяснил тем, что убивать не имел целью, хотел только проучить потерпевшего, за то, что он забрал телефон у своей жены. Сейчас данная информация проверятся сотрудниками полиции, устанавливается причастность женщины к данному факту», - добавили в ведомстве

Следственным отделом Криворожского отдела полиции открыто производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть).
Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.
 
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Теги: общество, криминал, убийство, Днепропетровщина

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