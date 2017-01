| Криминал / Происшествия | 11:57 | 16.01.2017 Полиция задержала подозреваемого в убийстве пассажира электрички в Днепропетровской области Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 9 января, в пригородном электропоезде сообщением «Лозовая - Синельниково-1» в вагоне № 4 между пассажирами возникла драка, в результате которой пострадал 59-летний мужчина. Позже пострадавший скончался. http://most-dnepr.info/news/crime/143825.htm Работникам полиции удалось установить и задержать мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Сотрудники уголовного розыска ГУНП установили, что в этот день 58-летний пенсионер, житель Павлограда ехал домой в 4-м вагоне электрички. На станции Варваровка в пустой вагона подсел еще один пассажир - 25-летний житель Юрьевского района, который недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. «Воспользовавшись ситуацией, вор задумал ограбить одинокого попутчика, напал на него и нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по голове и телу. Когда пострадавший потерял сознание, мужчина вытащил у него 160 гривен и забрал мобильный телефон. Дождавшись прибытия поезда на станцию Павлоград-1, злоумышленник пошел в направлении в города, где заложил мобильный в ломбард», - рассказали в полиции. Тело обнаружила дежурная железнодорожной станции на конечной остановке и сообщила о преступлении в полицию. Благодаря принятым оперативным мерам, работники полиции уже через несколько дней задержали подозреваемого в жестоком избиении. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

