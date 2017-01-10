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| Криминал / Происшествия | 18:28 | 16.01.2017
В Павлограде полиция задержала двух грабителей

11 декабря в дежурную часть Павлоградского отдела полиции с заявлением об ограблении обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что когда вечером возвращалась с работы, на нее напали двое неизвестных молодых людей и начали угрожать. Воры вырвали у потерпевшей из рук сумку и скрылись.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Девушка рассказала, что в сумке находилось немало ценных вещей: стоимостный телефон, флеш-карты, косметика, кошелек с деньгами и банковскими карточками. В общем потерпевшая понесла ущерб около 10 тыс. грн.

По факту грабежа, соединенного с насилием, открыто уголовное производство по ст. 186 ч. 2 УК Украины.

Потерпевшая подробно описала приметы грабителей, поэтому работники сектора криминальной полиции Павлограда в тот же день по горячим следам установили личности злоумышленников и задержали их. Оказалось, поживиться вещами из женской сумочки решили 34-летний и 32-летний жители города Павлограда. Один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
За нападение на девушку им грозит до 6 лет за решеткой.
 
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