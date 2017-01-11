В Днепре горела многоэтажка: эвакуировано 200 человек

В среду, 18 января, в 05:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 14-м этаже 16-этажного жилого дома по адресу: г. Днепр, Новокодацький район, ул. Юрия Кондратюка, 10.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

Во время пожара непосредственно сотрудниками подразделений ГСЧС спасено 11 человек, из них двое детей.

«Эвакуированы около 200 человек, из них сотрудниками ГСЧС и Национальной полиции выведены по лестничным клеткам 53 человека. Пожар локализован в 06:50, ликвидирован - в 07:20 мин на площади 60 кв.м»

На месте происшествия работало 45 спасателей и 13 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

