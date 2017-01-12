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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:05 | 19.01.2017
В Италии на отель сошла снежная лавина: есть погибшие

В Италии в среду, 18 января, вечером на трехэтажный отель сошла лавина, есть погибшие, передает «BBC».

По предварительным данным, в отеле Rigopiano находились до 30 человек.

Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до отеля лишь рано утром в четверг, 19 января.

«Много погибших», - сообщил представитель спасательной службы Антонио Крочетту.

По словам спасателей, крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.

Два человека были обнаружены возле поврежденного здания, окруженного поваленными деревьями. Они отправлены в больницу, у одного диагностировали переохлаждение.
 
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Теги: происшествия, погода, погода

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