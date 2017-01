| Криминал / Происшествия | 12:05 | 19.01.2017 В Италии на отель сошла снежная лавина: есть погибшие В Италии в среду, 18 января, вечером на трехэтажный отель сошла лавина, есть погибшие, передает «BBC». По предварительным данным, в отеле Rigopiano находились до 30 человек. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до отеля лишь рано утром в четверг, 19 января. «Много погибших», - сообщил представитель спасательной службы Антонио Крочетту. По словам спасателей, крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины. Два человека были обнаружены возле поврежденного здания, окруженного поваленными деревьями. Они отправлены в больницу, у одного диагностировали переохлаждение.

