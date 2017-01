| Криминал / Происшествия | 13:37 | 19.01.2017 В Закарпатской области 10-летний мальчик ударил ножом сверстника В Закарпатской области вчера, 18 января, во время спора 10-летний мальчик ударил ножом 11-летнего пострадавшего, ребенок находится в хирургическом отделении районной больницы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области. «Мальчика медики забрали из села Собатин с колото-резаными телесными повреждениями в области ребер. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что во время спора между пострадавшим и 10-летним жителем Собатина, последний вынул нож и нанес удар в грудную клетку своему оппоненту. Нападающего разыскал участковый инспектор в лесу в горной местности, где несовершеннолетний скрывался от правоохранителей. С места происшествия изъят нож длиной 23 см и направлен на экспертизу», - говорится в сообщении. По данному факту начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении Иршавской районной больницы. Напомним, что ранее в Ривненской области пенсионер ударил ножом в живот парня из-за давнего конфликта с его отцом.

