В Закарпатской области 10-летний мальчик ударил ножом сверстника

В Закарпатской области вчера, 18 января, во время спора 10-летний мальчик ударил ножом 11-летнего пострадавшего, ребенок находится в хирургическом отделении районной больницы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

«Мальчика медики забрали из села Собатин с колото-резаными телесными повреждениями в области ребер.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что во время спора между пострадавшим и 10-летним жителем Собатина, последний вынул нож и нанес удар в грудную клетку своему оппоненту.

Нападающего разыскал участковый инспектор в лесу в горной местности, где несовершеннолетний скрывался от правоохранителей.

С места происшествия изъят нож длиной 23 см и направлен на экспертизу», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении Иршавской районной больницы.

Напомним, что ранее в Ривненской области пенсионер ударил ножом в живот парня из-за давнего конфликта с его отцом.

