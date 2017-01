| Криминал / Происшествия | 15:38 | 20.01.2017 В Сумах на ходу загорелась маршрутка (ФОТО) В Сумах произошло воспламенение в маршрутке, в которой в тот момент не было пассажиров. Водитель успел вовремя оставить пылающий автомобиль. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Сумской области. «20 января в 10:23 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о воспламенении маршрутного автобуса по ул. Колпака в Сумах. О пожаре сообщили случайные прохожие. По предварительной информации, возгорание произошло в задней части транспортного средства, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно охватил всю машину. Водитель маршрутного такси вовремя оставил пылающий автомобиль. На момент воспламенения в маршрутке пассажиров не было», - говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия, транспорт Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

