В Сумах на ходу загорелась маршрутка (ФОТО)

В Сумах произошло воспламенение в маршрутке, в которой в тот момент не было пассажиров. Водитель успел вовремя оставить пылающий автомобиль.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.

«20 января в 10:23 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о воспламенении маршрутного автобуса по ул. Колпака в Сумах. О пожаре сообщили случайные прохожие.

По предварительной информации, возгорание произошло в задней части транспортного средства, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно охватил всю машину.

Водитель маршрутного такси вовремя оставил пылающий автомобиль. На момент воспламенения в маршрутке пассажиров не было», - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.