| Криминал / Происшествия | 10:40 | 22.01.2017 В Днепре эвакуировали рыбака со сломанной ногой со льда 21 января в 14:00 на «101» поступило сообщение о происшествии на воде в городе Днепр, вблизи Самарского моста. Рыбак сломал ногу и нуждался в эвакуации. Об это ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «Спасатели оказывали помощь по транспортировке к берегу рыбака. Ногу он сломал на льду. На реку были направлены сотрудники аварийно-спасательной части. Рыбак спасен, на место перелома наложена шина», - говориться в сообщении.

